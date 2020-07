Incendiu puternic la Bragadiru

17:00

Preşedintele Donald Trump a evocat joi pentru prima dată posibilitatea amânării alegerilor prezidenţiale în SUA, menţionând riscul de fraude ale votului prin corespondenţă în contextul pandemiei de COVID-19, transmite AFP.''Cu votul prin corespondenţă (...) 2020 va fi scrutinul cel mai inexact şi cel mai fraudulos din istorie'', a scris Trump pe Twitter. With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020 ''Va fi o adevărată ruşine pentru SUA. Să amânăm alegerile până când oamenii vor putea vota normal, în deplină securitate ???'', a adăugat el. AGERPRES/(AS - autor: Sorin Popescu, editor: Florin Ştefan, editor online: Gabriela Badea)