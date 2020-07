Eveniment mare în familia Andreei Esca, după ce știrista, soțul și fiul său au fost infectați cu COVID-19. Alexia Eram a dat vestea!

14:50

Doi deținuși au avut parte de câteva momente de libertatea, deși nu le meritau. Aceștia au fost eliberați, din greșeală, miercuri, din Penitenciarul Jilava. La scurt timp după ce au fost puși în libertatea, eroarea a fost sesizată și au început acțiunile de căutare a celor doi, care au fost prinși în aceeași seară, scrie […]