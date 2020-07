Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 31 iulie 2020. Leii pot avea probleme de sănătat

15:40

În urmă cu ceva timp Andrea Bocelli făcea câteva declarații care au surprins pe toată lumea. Artistul se arăta nemulțumit de măsurile anti-COVID ce au fost luate în Italia și chiar i-a îndemnat pe oameni să nu le respecte, arătând-se neîncrezător și indignat. Bocelli a declarat la acea vreme , la o conferință găzduită de