Trei surori și-au ucis tatăl care le abuza și acum riscă 20 de ani de închisoare, pentru că judecătorii nu le consideră victime. Fetele au dezvoltat tulburări psihice din cauza agresiunilor

Într-o analiză publicată joi de KeysFin, se arată că, în România, rata șomajului este în creștere și ar putea ajunge la 6,5% în acest an. Totuși, țara noastră rămâne sub media europeană de 7,1% sau sub cea a Statelor Unite ale Americii, de 11%, înregistrată în iunie 2020, relatează Agerpres. Institutul Național de Statistică precizează […]