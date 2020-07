FCSB - CFR Cluj, liveTEXT de la 21:45 » Craiova speră la un cadou din partea roș-albaștrilor! Echipe probabile + cote

23:00

Mihai Teja (41 de ani), antrenorul lui Voluntari, a comentat înfrângerea echipei sale cu Poli Iași, scor 1-2.„Ăsta e fotbalul, se întâmplă. Am jucat astăzi cu un adversar care a avut o dorință foarte mare. Era ultima lor șansă. Le-am spus și băieților că întâlnim o echipă foarte bună, care nu are nimic de pierdut și când nu mai ai nimic de pierdut e clar că încerci să dai tot ce ai mai bun. Eu cred că nu am făcut un meci rău dar am luat 2 goluri aiurea. ...