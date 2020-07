SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 31 iulie

21:50

Un incendiu puternic s-a produs joi seara la două hale ale fabricii ATIFCO din Bragadiru, în apropiere de Şoseaua de Centură. În prezent, incendiul este localizat şi se intervine pentru lichidarea acestuia, transmite ISUBIF. Sursa video: (c) ISU Bucureşti - Ilfov Sursa video: (c) ISU Bucureşti - Ilfov * UPDATE ORA 20,54 ISUBIF: Incendiul din Bragadiru este localizat şi se intervine pentru lichidarea acestuia Incendiul de la fabrica ATIFCO din localitatea Bragadiru este localizat şi se intervine pentru lichidarea acestuia, transmite ISUBIF. Foto: (c) Sorin LUPŞA / AGERPRES FOTOPotrivit sursei citate, au fost trimise în sprijin 10 autospeciale din cinci judeţe - câte două autospeciale de la Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă din Prahova, Ialomiţa, Călăraşi, Dâmboviţa şi Giurgiu. Foto: (c) Sorin LUPŞA / AGERPRES FOTOPurtătorul de cuvânt al ISU Bucureşti, Daniel Vasile, a declarat, pentru AGERPRES, că există riscul unei explozii, ţinând cont de faptul că focul s-a extins la silozuri, iar acestea sunt încărcate cu cereale.Foto: (c) Sorin LUPŞA / AGERPRES FOTO"Nu ştiu ce conţineau acele hale, însă în interior sunt solvenţi - diluanţi. Există riscul unei explozii ţinând cont că sunt silozuri, sunt încărcate cu cereale. Da, se poate crea un amestec exploziv", a menţionat el.Traficul în zonă a fost blocat complet pentru a asigura intervenţia autospecialelor pompierilor.Intervenţia este condusă de inspectorul-şef al ISUBIF.Populaţia a fost avertizată printr-un mesaj RO-ALERT. * UPDATE ORA 20,10 Incendiu Bragadiru/ Daniel Vasile, despre riscul unei explozii: Se poate crea un amestec exploziv Purtătorul de cuvânt al ISU Bucureşti, Daniel Vasile, a declarat, pentru AGERPRES, că la fabrica ATIFCO din localitatea Bragadiru, unde a izbucnit joi un puternic incendiu la două hale, există riscul unei explozii ţinând cont de faptul că focul s-a extins la silozuri, iar acestea sunt încărcate cu cereale. Foto: (c) Sorin LUPŞA / AGERPRES FOTO* UPDATE ORA 19,25 ISUBIF: Aproape 30 de autospeciale de stingere trimise la incendiul de la Bragadiru; se acţionează din exterior şi de la înălţime Foto: (c) Sorin LUPŞA / AGERPRES FOTOUn număr de 24 de autospeciale de stingere acţionează joi seara la incendiul puternic produs la Bragadiru la două hale, în apropiere de Şoseaua de Centură. * UPDATE ORA 19,38 Populaţia - avertizată prin mesaj RO-ALERT cu privire la incendiul din Bragadiru Populaţia a fost avertizată printr-un mesaj RO-ALERT cu privire la incendiul produs joi seara în localitatea Bragadiru, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov. Foto: (c) Sorin LUPŞA / AGERPRES FOTO* ORA 19,09 Incendiu puternic la Bragadiru Un incendiu puternic s-a produs joi seara la două hale din Bragadiru, în apropiere de Şoseaua de Centură, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov. Foto: (c) Sorin LUPŞA / AGERPRES FOTOConform sursei citate, suprafaţa afectată este de aproximativ 5.000 mp, cu posibilităţi de propagare. Foto: (c) ISU Bucureşti - IlfovEste o ardere puternică, cu degajare de fum. În depozit se găsesc recipiente uşor inflamabile şi explozibile, precizează ISUBIF. Foto: (c) ISU Bucureşti - IlfovNu sunt persoane rănite. Foto: (c) ISU Bucureşti - IlfovAu fost alertate 20 de autospeciale de stingere.Potrivit ISUBIF, au fost afectate mai multe silozuri de depozitare. Este vorba despre o firmă al cărei obiect de activitate este ambalarea şi distribuţia produselor alimentare, în principal a orezului. AGERPRES/(AS - autor: Andreea Rotaru, editori: Antonia Niţă, Claudia Stănescu, editori online: Irina Giurgiu, Gabriela Badea) * UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei. * Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Citiţi şi: * Incendii şi explozii produse în centre comerciale, depozite şi alte clădiri (cronologie selectivă 2019-2020)