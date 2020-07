Abi Talent și-a tras primul tatuaj! Ce și-a scris pe gât trapperul

17:30

În 31 august, ar trebui să se joace ediția din 2020 a turneului de Grand Slam de la US Open, fără spectactori în tribune. Însă, jucătorii nu par foarte dornici să participe. Lidera mondială Ashleigh Barty e ultimul nume mare ce nu va participa la turneu. Biletul Zilei » Și astăzi țintim profitul tot cu […] The post Fug jucătorii de US Open! Ashleigh Barty a anunțat forfait, iar Patrick Mouratoglu e scandalizat! appeared first on Cancan.ro.