O adolescentă din Piatra Neamț, bătută crunt de două minore în plină zi. Imaginile au devenit virale. VIDEO

21:50

România se confruntă cu o situație greu de gestionat chiar și de către autorități. De mai bine de o săptămână, la noi în țară se înregistrează zilnic peste 1.000 de cazuri de infectare cu COVID-19, iar astăzi a fost raportat un alt record negativ: 1.356 de persoane testate pozitiv. Pandemia de coronavirus din România înregistrează […] The post Situație alarmantă din cauza coronavirusului. România se află pe locul 2 în UE la numărul de bolnavi în stare gravă appeared first on Cancan.ro.