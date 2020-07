Mihai Rotaru, jocuri psihologice cu Gigi Becali: „Să vedem ce înseamnă demnitatea. Să alergi cu bani după adversari, să pui fularul rivalei Dinamo la gât?”

09:30

Valeriu Răchită (50 de ani) a întrerupt cariera de antrenor, din cauza implicării finanțatorilor.„Am făcut un pas în spate din fotbal, pentru că nu îmi place ce am văzut, mai ales în meseria asta de antreor. Eu am licența PRO de 13 ani, am urmat toate etapele, am fost la școală, am făcut toate cursurile, merg regulat la FRF când vin lectori de afară. Această meserie de antrenor a ajuns în derizoriu. ...