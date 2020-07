Argeş: O femeie care a solicitat ambulanţa fără a preciza că are COVID-19 este cercetată penal

11:30

Scriitoarea J.K. Rowling (Joanne Katheleen Rowling) s-a născut la 31 iulie 1965, în Yate, Gloucestershire, Marea Britanie. A absolvit Wyedean Comprehensive School şi urmat cursurile de limbă franceză ale Universităţii Exeter, mergând un an la Paris pentru completarea studiilor. După terminarea facultăţii, s-a mutat la Londra, unde a avut mai multe slujbe, printre care şi cea de cercetător în cadrul Amnesty International, notează siteul oficial www.jkrowling.com.Joanne a conceput personajul Harry Potter în 1990. În următorii cinci ani, a început să contureze toate cele şapte cărţi ale seriei. Pentru o perioadă a locuit în Portugalia unde a predat limba engleză. În 1994, s-a reîntors în Marea Britanie, împreună cu fiica ei, Jessica. S-au stabilit la Edinburgh. Joanne s-a implicat în educaţia şcolară, dar a continuat să scrie.În iunie 1997, "Harry Potter and the Philosopher's Stone", prima carte din serie, a fost publicată de Bloomsbury Children's Books şi a fost semnată J.K. Rowling. Sub titlul "Harry Potter and the Sorcerer's Stone", cartea a fost publicată în 1998, în SUA. Au urmat alte şase titluri, fiecare obţinând un nou şi mai mare succes: "Harry Potter and the Chamber of Secrets" (1998), "Harry Potter and the Prisoner of Azkaban" (1999), ''Harry Potter and the Goblet of Fire" (2000), "Harry Potter and the Order of Phoenix" (2003), "Harry Potter and the Half-Blood Prince'' a fost lansată simultan în luna iulie 2005 în 106 ţări de pe glob, reuşind să bată toate recordurile de vânzări; ''Harry Potter and the Deathly Hallows" (2007) a fost vândută în Marea Britanie şi în SUA, în 11 milioane de exemplare, în prima zi de la lansare.În octombrie 1998, Warner Bros. a cumpărat drepturile de ecranizare pentru întreaga serie. Filmul "Harry Potter and the Philosopher's Stone" a fost lansat pe 16 noiembrie 2001, iar "Harry Potter and the Chamber of Secrets" la 15 noiembrie 2002, ambele fiind regizate de Chris Columbus. "Harry Potter and the Prisoner of Azkaban", în regia lui Alfonso Cuarón, a fost lansat pe 4 iunie 2004, iar ''Harry Potter and the Goblet of Fire", regizat de Mike Newell, a fost lansat la 18 noiembrie 2005. "Harry Potter and the Order of Phoenix" şi "Harry Potter and the Half-Blood Prince'', ambele regizate de David Yates, au fost lansate pe 11 iulie 2007, respectiv 15 iulie 2009. Acesta a semnat şi regia ultimului film din serie - ''Harry Potter and the Deathly Hallows", ce a cuprins două părţi: prima a fost lansată în noiembrie 2010 şi a doua în iulie 2011.Alte două cărţi - "Fantastic Beasts and Where to Find Them" şi "Quidditch Through the Ages" - au fost publicate în 2001, urmate de o a treia - "The Tales of Beedle the Bard", publicată în 2008.În 2012, J.K. Rowling a publicat primul roman pentru adulţi, ''The Casual Vacancy'', tradus în 44 de limbi şi adaptat pentru televiziune de BBC, în 2015. Apoi, sub pseudonimul Robert Galbraith, a mai scris: ''The Cuckoo's Calling'' (2013), "The Silkworm" (2014), "Career of Evil" (2015), "Lethal White" (2018). Primele trei cărţi au fost adaptate pentru seriale de televiziune difuzate de BBC, produse de Brontë Film and Television. "Lethal White" este în producţie. Cea de-a cincea carte - "Troubled Blood" - va fi publicată în septembrie 2020.În 2016, autoarea a colaborat cu dramaturgul Jack Thorne şi cu regizorul John Tiffany la un scenariu original pentru teatru. Piesa "Harry Potter and the Cursed Child" (partea I şi a II-a) a fost lansată la Londra şi jucată, apoi, în SUA şi Australia. Cartea ce cuprinde scenariul a fost publicată pentru a marca lansarea piesei în iulie 2016.Şi-a făcut debutul ca scenarist odată cu lansarea filmului "Fantastic Beasts and Where to Find Them", în 2016. Aceasta a fost prima dintr-o serie de noi aventuri, în centrul cărora se află ''magizoologul'' Newt Scamander, acţiunea având loc cu mult timp înainte de Harry Potter. Al doilea film din serie "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald", a fost lansat în 2018, iar cel de-al treilea urmează să intre în producţie.J.K. Rowling este căsătorită cu medicul Neil Murray, şi au doi copii: David Gordon Rowling Murray (2003) şi Mackenzie Jean Rowling Murray (2005). Locuiesc la Edinburgh.Autoarei i-au fost decernate o serie de premii, între care: Autorul Anului al Asociaţiei Vânzătorilor de Carte (1998 şi 1999), Cartea pentru copii a Anului, British Book Awards (1998 şi 1999), Premiul pentru ficţiune WH Smith (2004), Insigna de Aur "Blue Peter" (2007), Premiul "James Joyce" (University College Dublin, 2008), Premiul pentru întreaga activitate, British Book Awards (2008), Premiul pentru literatură ''Hans Christian Andersen'' (Danemarca, 2010), PEN America Literary Service Award (2016), Premiul "Ripple of Hope" Robert F. Kennedy (2019), potrivit https://www.jkrowling.com/.În 2001, i-a fost acordat Ordinul Imperiului Britanic (OBE), în 2003, Premiul Concord al Prinţului de Asturias şi în 2009, a devenit Cavaler al Legiunii de Onoare a Franţei.În martie 2020, J.K. În martie 2020, J.K. Rowling şi partenerii de la Wizarding World au lansat iniţiativa "Harry Potter At Home" pentru a distra copiii blocaţi acasă în timpul pandemiei de COVID-19, cu prima carte Harry Potter citită de celebrităţi într-un videoclip şi pusă la dispoziţie gratuit prin audiobookuri şi ebook streaming. În mai 2020, scriitoarea a anunţat o altă iniţiativă pentru a ajuta familiile aflate în izolare - "The Ickabog", o poveste pentru copiii mai mici sub forma unui serial gratuit online şi un concurs de ilustrare. Cartea "The Ickabog", care prezintă ilustraţiile copiilor câştigători, va fi publicată în noiembrie 2020.