Ce a făcut Elena Gheorghe după ce a împlinit 35 de ani: ”Nimic nu se compară cu…” Reacția fabuloasă a unei fane

Unde-i lege, nu-i tocmeală! Numai că această zicală nu se prea aplică în toate cazurile, astfel că românii continuă să sfideze pandemia de COVID-19, deși la noi în țară se înregistrează, zilnic, peste 1.000 de cazuri de infectări. Deși înregistrăm, de mai bine de o săptămână, peste 1.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus […]