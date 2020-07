George Burcea, mărturisiri șocante pe Instagram: ”Eu știu cum este să nu ai ce mânca sau să mănânci din gunoi”

08:10

O femeie din Baia Mare, însărcinată în cinci luni și infectată cu noul coronavirus a murit. Ea se afla internat în spital de două săptămâni. Avea doar 31 de ani. Starea victimei cu numărul 22 al zilei a fost una gravă încă de la internare. Domiciliată în Șomcuta Mare, femeia a fost transportată la spitalul