Nelu Tătaru, declarații uluitoare după ce mai multe persoane tinere au murit din cauza coronavirusului

08:30

Cleopatra Stratan și Edward Stana se întrec în declarații de iubire în mediul online. Cei doi petrec foarte mult timp împreună, doar că un comentariu al tânărului către o altă vedetă i-a făcut pe internauți să ridice din umeri! E înșelată fata lui Pavel Stratan? CITEȘTE ȘI: CEL MAI NOU CUPLU DIN SHOWBIZ ARE DEJA PLANURI […] The post Internauții au observat detaliul! Cleopatra Stratan, înșelată de iubit? appeared first on Cancan.ro.