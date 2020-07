Doliu în Huși! A murit una dintre cele mai apreciate profesoare

10:20

Oana Roman a slăbit enorm în ultimele luni, iar rezultatele se văd pe rețeaua de socializare, unde fiica fostului premier Petre Roman nu ezită să-și facă apariția. Doar că ultima poză a rupt internetul în două. CITEȘTE ȘI: OANA ROMAN NU VREA SĂ AUDĂ DE O VACANȚĂ PE LITORALUL ROMÂNESC. MOTIVUL INCREDIBIL: ”ANUL ĂSTA AM SPUS […] The post Oana Roman a rupt internetul în două cu o poză: ”Să mor dacă am văzut că…” appeared first on Cancan.ro.