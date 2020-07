Laura Cosoi, pe ultima sută de metri cu sarcina: ”Ca și rândul trecut, voi naște natural”

10:30

Deși crede în existența coronavirusului, părintele Calistat Chifan de la mănăstirea Vlădiceni, are propriile sale remedii băbești pentru a ține infecția departe. Și, cu toate că e este foarte precaut, părintele Calistat se declară un adept al calmului și nu al „panicii nebune”, despre care spune că face mai mult rău decât virusul. Recunoscut pentru […] The post Sfaturile unui preot pentru cei care vor să se protejeze eficient de COVID-19: „O gură de ţuicuţă după ce ai luat…” appeared first on Cancan.ro.