Jean-Claude Van Damme revine într-o producţie cu totul neobişnuită pentru el. Actorul a început filmările unei comedii de acţiune, în limba franceză

18:00

În ultima lună am făcut ceva ce nu mă aşteptam să se întâmple foarte curând: am renunţat aproape în întregime la laptop-ul meu de zi cu zi, desfăşurând aproape toate activităţile legate de muncă exclusiv pe desktop. Evident, asta înseamnă că am scris enorm, iar pentru asta am folosit o tastatură Razer Ornata V2.