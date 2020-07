Cum va fi vremea în weekend! Unde va ploua

14:50

După ce România a depășit 50.000 de cazuri, New York Times a scris despre situația din țara noastră. Numărul persoanelor infectate cu coronavirus a ajuns la 50.886, după ce au fost înregistrate astăzi alte 1.295. De la începutul pandemiei în România, 2.343 de persoane și-au pierdut viața, iar 27.007 s-au vindecat. Președintele Klaus Iohannis a […] The post Ce scrie New York Times după ce România a depășit 50.000 de cazuri: „Președintele Klaus Iohannis a ordonat Stare de Urgență în martie și..” appeared first on Cancan.ro.