Antrenament dinamic şi plin de adrenalină! Bungee workout, provocarea verii

Întrebările de ce eu, când, cum, cu ce am greşit pot fi motive de stres major atunci când aflăm că am intrat în contact cu cineva pozitiv de coronavirus. Până la aflarea rezultatului testului, avalanşa de emoţii sau gânduri poate declanşa o serie de acţiuni nepotrivite. Am întrebat psihologul cum putem gestiona acest moment.