FOTO / Imaginile care dau peste cap puștoaicele! Loredana Groza, bombă sexy în costum de baie, la 50 de ani

15:40

George Burcea a făcut niște mărturisiri șocante pe Instagram. Actorul le-a povestit fanilor despre copilăria nefericită pe care a avut-o și despre experiențele neplăcute prin care a trecut. Lui George Burcea îi pasă de copiii nevoiași și nu numai. Actorul s-a înscris în cadrul unui ONG, iar mesajul publicat pe contul său de Instagram i-a […] The post George Burcea, mărturisiri șocante pe Instagram: ”Eu știu cum este să nu ai ce mânca sau să mănânci din gunoi” appeared first on Cancan.ro.