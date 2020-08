Noaptea de luni spre marți ne aduce 5 confruntări de TOP din NBA!

17:30

Laura Cosoi este pe ultima sută de metri cu cea de-a doua sarcină. Vedeta a dezvăluit că va naște natural și deja se gândește la un al treilea bebeluș. Laura Cosoi va deveni mămică pentru a doua oară. Vedeta mai are foarte puțin timp până își va strânge la piept cea de-a doua fetiță. Ea […] The post Laura Cosoi, pe ultima sută de metri cu sarcina: ”Ca și rândul trecut, voi naște natural” appeared first on Cancan.ro.