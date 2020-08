Cele două surori din Vaslui, concurente la Puterea Dragostei, au făcut dezvăluiri picante: ”Am făcut videochat, dar…”

18:20

Așa cum v-ați dat seama bine și din titlul nostru, vânzătorii ambulanți nu țin cont de pandemie și nimic nu-i poate opri să-și vândă produsele! Gică de la Eforie, senzația litoralului românesc este în mare formă și acum, vânzarea porumbilor aa fost adaptată vremurilor pe care le trăim: rime la secundă, toate legate de noul […] The post VIDEO / Vânzătorii ambulanți nu țin cont de pandemie! Gică de la Eforie a revenit și e din nou pe val: „Să ți-l dau cu sare fină, să te bag în carantină” appeared first on Cancan.ro.