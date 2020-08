Ce s-a întâmplat în sport pe 1 august

20:30

Încă de la începutul pandemiei de COVID-19 au apărut tot felul de informații și imagini legate de forma virusului care a luat sub stăpânire întreaga planetă. Coronavirusulul afectează, în special, plămânii, așa că imaginile obținute de medici sunt de-a dreptul șocante! Medicul radiolog de la Spitalul „Sf Spiridon” din Iași a constatat un lucru de-a […] The post Incredibil! Cum arată, de fapt, coronavirusul. Imaginile care îți dau fiori appeared first on Cancan.ro.