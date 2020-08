IGPF: Ţigări în valoare de peste 2,4 milioane de lei, decoperite de poliţiştii de frontieră de la Bechet

11:50

Miniseria TV "Chernobyl", produsă de HBO şi Sky Atlantic, serialul "Stath Lets Flats", difuzat de Channel 4, şi comedia "The End of the F--king World", realizată de Netflix şi Channel 4, au câştigat fiecare două trofee la ediţia din acest an a galei BAFTA TV Awards, informează site-ul revistei Variety. Evenimentul, organizat de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), celebrează cele mai bune producţii de film şi televiziune difuzate în anul precedent în Marea Britanie. Din cauza pandemiei de COVID-19, gala de vineri seară a fost organizată în absenţa spectatorilor şi a artiştilor nominalizaţi. Câştigătorii din acest an şi-au filmat discursurile de acceptare a premiilor, iar ele au fost difuzate online.Producţia "Chernobyl" s-a impus la categoriile "cea mai bună miniserie TV" şi "cel mai bun actor în rol principal" (Jared Harris), adăugându-şi astfel în palmares alte două trofee după cele şapte premii câştigate la BAFTA TV Craft Awards - acordate în categorii tehnice - în data de 17 iulie. Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal a fost câştigat de Glenda Jackson pentru interpretarea din producţia BBC "Elizabeth is Missing", primul ei rol de televiziune după o pauză de 25 de ani, care i-a adus cel de-al doilea premiu BAFTA din carieră. Legendara actriţă britanică a câştigat primul său premiu BAFTA în 1972 pentru rolul din "Sunday, Bloody Sunday"."The End of the F--king World", o producţie Channel 4 şi Netflix, s-a impus la categoriile "cel mai bun serial dramatic" şi "cea mai bună actriţă în rol secundar" (Naomi Ackie). Will Sharpe a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar graţie interpretării sale din serialul "Giri/Haji", o producţie BBC şi Netflix, în timp ce Mo Gilligan a câştigat primul său premiu BAFTA pentru evoluţia sa din "The Lateish Show with Mo Gilligan".Sian Clifford a câştigat premiul pentru evoluţie artistică feminină într-un program de comedie cu rolul Claire, sora mai mare a protagonistei din serialul "Fleabag".Jamie Demetriou a câştigat premiul BAFTA TV pentru cel mai actor într-un program de comedie pentru interpretarea din serialul "Stath Lets Flats", care s-a impus şi la categoria "cea mai bună comedie bazată pe un scenariu"."Taskmaster" s-a impus la categoria "program de divertisment de comedie", în timp ce premiul BAFTA TV pentru cel mai bun program de divertisment a revenit emisiunii "Strictly Come Dancing"."Race Across the World" a primit premiul BAFTA TV pentru reality-show şi realitate reconstruită, "The Misadventures of Romesh Ranganathan" a câştigat la categoria lungmetraj TV, iar "Brain in Gear" a câştigat trofeul aferent categoriei "cel mai bun program în format scurt".Ava DuVernay a câştigat cel de-al doilea premiu BAFTA competiţional din cariera sa cu "When They See Us", un serial dramatic poliţist inspirat din fapte reale, care s-a impus la categoria "cel mai bun serial internaţional". Cunoscuta regizoare americană avea deja în palmares un premiu BAFTA obţinut pentru "13th", care s-a impus la categoria "cel mai bun documentar" la ediţia din 2017 a galei British Academy Film Awards. În acelaşi an, ea a fost recompensată şi cu un premiu BAFTA onorific pentru excelenţă în activitatea regizorală."Emmerdale" a fost recompensat cu premiul BAFTA TV pentru telenovelă şi serial dramatic în formă continuă, iar "The Left Behind" s-a impus la categoria "serial dramatic singular"."Leaving Neverland" a câştigat premiul BAFTA TV la categoria "serial factual", "The Last Survivors" s-a impus la categoria "documentar singular", iar premiul pentru eveniment live a revenit producţiei "Blue Planet Live".Un premiu BAFTA TV special a fost atribuit actorului Idris Elba pentru întreaga sa carieră şi angajamentul dovedit în promovarea diversităţii şi a noilor talente din industria de divertisment. Actorul britanic a fost felicitat prin mesaje video primite de la Matthew McConaughey, Taraji P. Henson, Ruth Wilson şi Frace Ofori-Attah.Premiul "Must-See Moment", singurul atribuit pe baza voturilor exprimate de public şi sponsorizat de Virgin Media, a fost câştigat în acest an de serialul "Gavin and Stacey" pentru o secvenţă în care o femeie cere în căsătorie un bărbat. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor online: Anda Badea) Sursa foto: bafta.org