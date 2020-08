Arsenal - Chelsea: ”Tunarii” au câștigat opt din ultimele 9 finale ale FA Cup în care au evoluat

12:40

Daniel Pancu, 42 de ani, unul dintre cei importanți jucători din istoria Rapidului, a acceptat invitația de a participa la "Prietenii lui Ovidiu", emisiune moderată de Ovidiu Ioanițoaia și difuzată în fiecare miercuri, de la ora 20:00, pe GSP.RO.În timpul emisiunii a existat un dialog amuzant între moderatorul Ovidiu Ioanițoaia și Daniel Pancu.- Legenda spune că ești un tip petrecăreț... - Da.- Spui că din 2008 nu mai bei nimic... - No, no, no. ...