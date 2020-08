Viorica și Ioniță de la Clejani sunt devastați! Margherita a fost nevoită să recunoască

22:00

A ajuns la 50 de ani, dar ar putea concura fără niciun efort la capitolul frumusețe și fizic cu puștoaicele de 20 de ani. Lordana Groza, căci despre ea este vorba, a pus mințile bărbaților pe jar, după ce a publicat câteva fotografii în costum de baie. Deși a trecut de prima tinerețe, artista arată […] The post FOTO / Imaginile care dau peste cap puștoaicele! Loredana Groza, bombă sexy în costum de baie, la 50 de ani appeared first on Cancan.ro.