Poliţia de Frontieră: Peste 95.000 de persoane au intrat şi ieşit din România în ultimele 24 de ore

Discounterul german Lidl a obţinut în 2019 afaceri de 9,7 mld. lei după un salt de 24% comparativ cu anul anterior, conform calculelor ZF pe baza datelor publice. Businessul aproape s-a dublat în perioada 2016-2019. Lanţul de magazine de discount Lidl a intrat oficial pe piaţa locală în 2011 prin preluarea reţelei Plus. Au fost cumpărate atunci circa 100 de magazine, iar apoi nemţii s-au dezvoltat de la zero. Discounterul german Lidl are în România peste 260 de magazine dintre care 24 au fost de...