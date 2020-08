Adriana Bahmuțeanu îl desființează pe Jador: ”Acum ești buricul Pământului, dar băiatule…”

23:30

FCSB a anunțat azi transferul atacantului Alexandru Buziuc, 26 de ani, venit de la Academica Clinceni. Joi, Gigi Becali vorbea cu admirație despre Buziuc, iar vineri a reușit să îl aducă la echipa sa. Cele mai tari bilete de pariuri, analize, oferte, cote și pronosticuri le găsiți zilnic exclusiv pe pariuri1x2.ro! „FCSB anunță că Alexandru Buziuc […] The post OFICIAL: FCSB l-a transferat pe Alexandru Buziuc, atacantul de la Academica Clinceni! appeared first on Cancan.ro.