Botoşani: S-a stins din viaţă scriitorul Eugen Hruşcă, fost corespondent judeţean al AGERPRES

15:50

Conducerea PNL a validat, sâmbătă, colaborarea cu USR PLUS şi candidaţii pentru Primăriile sectoarelor Capitalei şi a decis susţinerea lui Nicuşor Dan la Primăria generală."Am validat înţelegerea unei colaborări loiale cu partenerii de la USR PLUS şi, de asemenea, am validat atât candidaţii Partidului Naţional Liberal, cât şi candidaţii USR PLUS la primăriile de sector. De asemenea, am decis susţinerea pentru Primăria Capitalei a candidatului independent Nicuşor Dan", a anunţat, sâmbătă, preşedintele PNL, Ludovic Orban, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului.USR PLUS va avea candidaţi la sectoarele 1, 2 şi 4, iar PNL la 3, 5 şi 6. La Sectorul 1 va candida Clotilde Armand (USR), Sectorul 2 - Radu Mihai (USR), Sectorul 3 - Adrian Moraru (PNL), Sectorul 4 - Simona Spătaru (PLUS), Sectorul 5 - Cristian Băcanu (PNL) şi Sectorul 6 - Ciprian Ciucu (PNL).Întrebat dacă a exclus PMP din această alianţă, Orban a spus: "Eu cred că este important că cele mai puternice formaţiuni de dreapta, după negocieri destul de lungi şi destul de complicate, (...) şi-au dat mâna şi au candidat comun la Primăria Capitalei în persoana lui Nicuşor Dan şi, de asemenea, candidaţi comuni pentru primăriile de sector"."Suntem gata să punem la dispoziţia bucureştenilor întreaga noastră expertiză, toate soluţiile pe care le-am gândit, cele mai bune echipe de candidaţi care să modernizeze Bucureştiul şi care să transforme Bucureştiul într-o capitală europeană de care să fim mândri", a adăugat Orban.În legătură cu o eventuală candidatură a fostului preşedinte Traian Băsescu la Primăria Capitalei, Orban a spus că obiectivul fundamental este "de a elibera" Capitala de sub dominaţia PSD."Obiectivul fundamental al nostru în această campanie este acela de a elibera Bucureştiul de sub dominaţia PSD, care a adus haos administrativ, tergiversarea rezolvării problemelor cu care se confruntă Bucureştiul, corupţie, birocraţie şi o calitate execrabilă a serviciilor publice în Bucureşti. Este o ruşine pentru administraţia pesedistă să mai vină în faţa oamenilor după ce nu a fost capabilă să finalizeze niciun proiect important de investiţii, după ce a adus Bucureştiul într-o stare critică pe toate sistemele publice. Să ne aducem aminte de iarnă, în care cartiere întregi au rămas fără căldură şi fără apă caldă din cauza lipsei de investiţii în modernizarea reţelelor. Să ne uităm la traficul din Bucureşti, să ne uităm la poluarea din Bucureşti, să ne uităm la toate proiectele abandonate care au fost pregătite de administraţiile anterioare şi care au fost lăsate de izbelişte. Obiectivul nostru fundamental este să venim cu toate soluţiile care sunt pregătite de cei mai buni specialişti care să îmbunătăţească viaţa bucureştenilor şi eu cred că Partidul Naţional Liberal, alături de USR PLUS, reprezintă cea mai bună soluţie pentru Bucureşti", a susţinut Orban.Potrivit acestuia, PNL a arătat disponibilitate "de a face cedări". "PNL a purtat discuţii cu mai mulţi actori. Cred că am arătat deschidere totală, am arătat disponibilitatea noastră de a face cedări şi de a găsi soluţii pentru a ajunge la o formulă închegată şi o formulă care să ofere garanţii fiecărui bucureştean pentru o viaţă mai bună. Asta este formula pe care am găsit-o. Sunt convins că, împreună cu colegii de la USR PLUS, vom câştiga alegerile şi vom schimba radical în bine Bucureştiul şi viaţa bucureştenilor", a menţionat liderul liberal.În opinia sa, aşa cum a făcut în Parlament, PNL este dispus în continuare la colaborare cu PMP în Consiliul General al Capitalei şi în Consiliile locale de sector."Acolo unde există disponibilitate din partea organizaţiilor se va ajunge la astfel de înţelegeri, unde nu, nu", a completat Ludovic Orban privind eventuale înţelegeri cu PMP. AGERPRES/(A - autor: Alina Novăceanu, editor: Claudia Stănescu, editor online: Anda Badea)