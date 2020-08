VIDEO / Imagini halucinante în Iași. Muncitor pe șantier, bătut fără milă de un lector universitar, din cauza zgomotului făcut de utilajul folosit de bărbat

10:50

Povestea tristă a unei micuțe de cinci ani a impresionat o țară întreagă, însă, între timp, viața i s-a schimbat radical. În 2014, foarte multe persoane au fost extrem de impresionate de povestea micuței Florentina din județul Vaslui. Deși micuța avea cinci ani, arăta ca un bebeluș, având doar cinci kilograme, și se simțea foarte […]