Adio, dar rămân cu tine! Dovada clară că Jo și Juno s-au împăcat, după despărțirea fulgerătoare

Sir Alan Parker, celebru regizor britanic, a murit la vârsta de 76 de ani, după o lungă suferință. Britanicul a devenit cunoscut pentru numeroase pelicule de succes pe care le-a regizat, cum ar fi „Fame”, „Evita” sau „Bugsy Malone”. Din filmografia sa mai fac parte pelicule precum „Midnight Express”, „Mississippi Burning”, „The Commitments”, „Angela’s Ashes” […] The post Sir Alan Parker a murit! Regizorul avea 76 de ani appeared first on Cancan.ro.