VIDEO / Acum s-a aflat! Ce a făcut Vulpița, de fapt, la întoarcerea în Blăgești

12:50

Viorica și Ioniță de la Clejani sunt devastați! Margherita a fost nevoită să recunoască că a consumat substanțe interzise, după ce s-au aflat rezultatele de la INML. În urmă cu aproximativ trei luni, Margherita din Clejani a avu un accident rutier în Capitală. Oamenii legii au constat atunci că vedeta se afla sub influența substanțelor