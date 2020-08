Bianca Drăgușanu & Gina Pistol și-au ”inspectat” posterioarele! Atenție, fotografii amețitoare!

14:10

Adriana Bahmuțeanu a urmărit emisiunea "Puterea Dragostei", iar acum îl desființează pe Jador. Vedeta le-a mărturisit fanilor ce anume o nemulțește. Jador a fost unul dintre cele mai mediatizate personaje de la "Puterea Dragostei". După ce a ieșit din competiție, tânărul s-a bucurat de un succes răsunător. Melodiile lui au ajuns numărul 1 în trending […]