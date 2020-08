Coronavirus: OMS estimează că epidemia va fi de lungă durată

19:40

Liderii PNL, USR şi PLUS au anunţat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă în Piaţa Universităţii, că vor susţine candidaţi comuni la alegerilor locale la primăriile de sector ale Capitalei şi la primăria generală, premierul Ludovic Orban afirmând că "dreapta modernă pro europeană s-a unit într-un proiect comun pentru Bucureşti". Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO"Astăzi avem de dat o veste bună pentru bucureşteni. Dreapta modernă proeuropeană s-a unit într-un proiect comun pentru Bucureşti. După săptămâni de discuţii, de analize de evaluări, partenerii din USR PLUS, împreună cu noi, cei din PNL, am hotărât că împreună putem să oferim un viitor mai bun pentru Bucureşti şi o viaţă de calitate mai bună pentru fiecare bucureştean. Proiectul care ne-a unit este un proiect care trebuie să pună capăt modului lipsit de profesionalism, modului lipsit de interes şi de dedicare faţă de interesul bucureşteanului, modului dezastruos în care a fost guvernat Bucureştiul. Bătaia de joc la adresa bucureştenilor trebuie să ia sfârşit (...) Astăzi am decis în forurile statutare că vom prezenta candidaţi comun pentru Bucureşti, candidaţi la Primăria Capitalei şi candidaţi la primăriile de sector. Împreună am luat decizia de a susţine candidatura lui Nicuşor Dan pentru funcţia de primar general", a declarat premierul Ludovic Orban, preşedinte al PNL. El a spus că Nicuşor Dan este un om care iubeşte Bucureştiul, cunoaşte în amănunt problemele Bucureştiului şi, odată ajuns la primărie, va incepe imediat procesul de modernizare a capitalei."Prezenţa mea aici este şi un argument pentru o cooperare loială între primarul general al Capitalei, primarii de sector şi Guvernul. Administraţia Bucureştiului are nevoie de susţinerea Guvernului pentru toate proiectele care trebuie să îmbunătăţească viaţa bucureştenilor, de la extinderea metroului, la realizarea autostrăzii de centură a Bucureştiului pentru a scoate traficul de tranzit din Bucureşti, renovarea clădirilor emblematice ale Bucureştiului, cum este clădirea Universităţii, clădirea ASE şi toate celelalte frumuseţi arhitectonice ale Bucureştiului. Prezenţa mea aici este o garanţie a faptului că echipa USR PLUS şi PNL din administraţia locală a Bucureştiului va avea un partener care iubeşte la fel de mult Bucureştiul şi care este gata să demareze sau să finalizeze toate proiectele vitale pentru Bucureşti", a mai spus Orban.Liderul USR Dan Barna a afirmat că este "o zi istorică" la propriu pentru capitală."Mă gândeam că în 23 februarie am pus pe Facebook o fotografie cu Nicuşor Dan şi Vlad Voiculescu la mine acasă în care încercam să-i conving ce grozav ar fi ca bucureştenii să poată să aleagă echipa Nicuşor Dan - Vlad Voiculescu. Iată că astăzi, după nişte luni de zile, alături de PNL, de USR PLUS, alături de ei, propunem această echipă Bucureştiului şi sunt convins că această opţiune reală credibilă competentă profesionistă va convinge locuitorii acestui oraş că este şi timpul şi momentul şi avem şi alternativa să scoatem la propriu PSD din Bucureşti. Cine nu susţine acum această unitate a dreptei, cine nu susţine echipa Nicuşor Dan - Vlad Voiculescu şi ceilalţi primari de sector pe care îi propunem o susţine de fapt pe Gabriela Firea. Aceasta va fi opţiunea reală pentru alegerile pe Bucureşti şi sunt, la nivel personal, foarte încântat că am reuşit să construim această alternativă şi reuşim în sfârşit să propunem bucureştenilor un candidat la Primăria Capitalei, un candidat care şi-a petrecut jumătate din viaţă în a lupta, vorbi şi a încerca să găsească soluţii pentru Bucureşti. Nu mai este o soluţie de avarie sau de o opţiune aleasă la întâmplare dintr-un rău mai mic sau mai mijlociu, ci pur şi simplu de astăzi Bucureştiul are opţiunea unui primar şi a unei echipe care să îndrepte acest oraş spre ceea ce înseamnă o capitală europeană", a subliniat Barna.Preşedintele executiv PLUS, Dragoş Tudorache, a spus că echipa de candidaţi propusă are soluţii pentru toate problemele Capitalei."Momentul politic pe care îl marcăm astăzi este un moment despre responsabilitate, o responsabilitate pe care noi, la PLUS, simţim că o avem faţă de electoratul din Bucureşti (...) Acest proiect politic pe care îl lansăm este despre principii de bună guvernare în administraţia locală, nu este o înţelegere despre oameni şi funcţii, ci este o înţelegere despre transparenţă, despre un mod de a guverna Bucureştiul. (...) Acest moment politic este despre oameni şi despre soluţii. Avem cea mai bună echipă de primari de sector, îl avem pe Nicuşor Dan, îl avem pe Vlad Voiculescu şi în spatele lor avem soluţii punctuale pentru toate problemele Bucureştiului", a spus Tudorache.Candidatul la Primăria Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat că organizaţiile celor trei formaţiuni au înţeles cât de mare este miza pentru Bucureşti şi au acceptat această soluţie comună."Mulţumesc pentru susţinerea candidaturii mele la Primăria Capitalei care devine astăzi oficială. Sunt bucuros că cele trei partide, după discuţii, au ajuns să aibă o listă comună pentru primăriile de sector, sunt oameni serioşi pe care îi cunosc şi în care am încredere. În politică cel mai important este să asculţi ce vor oamenii pe care vrei să-i reprezinţi şi există în Bucureşti o mare majoritate de oameni care spun că oraşul se îndreaptă într-o direcţie greşită şi care spun: 'uniţi-vă, salvaţi-ne de PSD'. Şi nu a fost o decizie uşoară pentru organizaţiile celor trei partide să susţină un independent şi să susţină candidaţii altor partide, renunţând la candidaturile propriilor lor membri. Organizaţiile celor trei partide au înţeles miza mai mare pentru Bucureşti (...) Vreau să rog susţinătorii celor trei partide să ia exemplul organizaţiilor de partid, să treacă peste asperităţile inerente şi să creadă în proiectul mare cu care venim - construirea noului Bucureşti", a mai spus Nicuşor Dan.Conducerea PNL a validat, sâmbătă, colaborarea cu USR PLUS şi candidaţii pentru Primăriile sectoarelor Capitalei şi a decis susţinerea lui Nicuşor Dan la Primăria generală. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO"Am validat înţelegerea unei colaborări loiale cu partenerii de la USR PLUS şi, de asemenea, am validat atât candidaţii Partidului Naţional Liberal, cât şi candidaţii USR PLUS la primăriile de sector. De asemenea, am decis susţinerea pentru Primăria Capitalei a candidatului independent Nicuşor Dan", a anunţat, sâmbătă, preşedintele PNL, Ludovic Orban, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului.USR PLUS va avea candidaţi la sectoarele 1, 2 şi 4, iar PNL la 3, 5 şi 6. La Sectorul 1 va candida Clotilde Armand (USR), Sectorul 2 - Radu Mihai (USR), Sectorul 3 - Adrian Moraru (PNL), Sectorul 4 - Simona Spătaru (PLUS), Sectorul 5 - Cristian Băcanu (PNL) şi Sectorul 6 - Ciprian Ciucu (PNL). AGERPRES / (AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Alexandru Cojocaru) * Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Citiţi şi: * VIDEO Orban: Dacă pesediştii vor ţine în continuare pe această monedă cu dublarea alocaţiilor, vom ataca la CCR