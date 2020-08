EFEMERIDE ASTRONOMICE - 2 august

06:20

Un număr de 18 ofiţeri de poliţie au fost răniţi în acţiunea de dispersare a mitingului de protest organizat sâmbătă la Berlin împotriva măsurilor impuse de autorităţi pentru a opri răspândirea noului coronavirus, conform anunţului făcut pe Twitter duminică dimineaţa de poliţia din Berlin, informează dpa.Trei poliţişti au fost internaţi.Poliţia berlineză i-a obligat să coboare de pe scenă pe organizatorii evenimentului la care au participat aproximativ 20.000 de persoane pe motiv că nu au reuşit să asigure respectarea măsurilor de siguranţă. Majoritatea participanţilor nu purtau măşti de protecţie şi nu respectau distanţarea socială.Poliţia berlineză a mai informat că a desfăşurat sâmbătă 1.100 de ofiţeri pentru a monitoriza evenimentul şi a dispersa mulţimea. * UPDATE ORA 20:53 Germania: Poliţia berlineză dispersează un miting împotriva măsurilor impuse de coronavirus şi îi obligă să coboare de pe scenă pe organizatori Poliţia berlineză a dispersat un miting de protest împotriva măsurilor impuse pentru a opri răspândirea coronavirusului şi i-a obligat să coboare de pe o scenă pe organizatori, în cadrul eforturilor de a întrerupe evenimentul, relatează sâmbătă dpa.Poliţia a dat jos de pe scenă mai mulţi organizatori, în strigătele şi huiduielile participanţilor la manifestaţie, folosind de asemenea forţa fizică când o persoană a refuzat să se conformeze.Poliţia a întrerupt evenimentul, la care au luat parte aproximativ 20.000 de persoane, pe motiv că organizatorii nu au asigurat reglementările de siguranţă cerute. Majoritatea participanţilor la eveniment nu purtau măşti de protecţie şi nu respectau distanţarea socială. Foto: (c) FELIPE TRUEBA/EPACând participanţii au fost opriţi să meargă mai departe, poliţia le-a declarat că ei comit delicte, ceea ce a dus la alte ţipete şi huiduieli.Germania: Poliţia din Berlin a anunţat pe Twitter că 'a depus plângere' contra organizatorului manifestaţiei. ORA 18:04 Germania: Poliţia din Berlin a anunţat pe Twitter că 'a depus plângere' contra organizatorului manifestaţiei Poliţia din Berlin, care folosind megafoane a cerut în mod repetat manifestanţilor să respecte distanţarea, a anunţat pe Twitter că "a depus plângere" contra organizatorului evenimentului din cauza "nerespectării regulilor de igienă", relatează sâmbătă France Presse.Mai mulţi contramanifestanţi, inclusiv un grup de aşa-numiţi "bunici împotriva extremei drepte", i-au insultat pe militanţi numindu-i "nazişti". Foto (c) FELIPE TRUEBA/EPAMotto-ul manifestaţiei, "Ziua Libertăţii", este de asemenea titlul unui film al realizatoarei naziste Leni Riefenstahl despre conferinţa partidului lui Adolf Hitler NSDAP în 1935.Mai mulţi politicieni au criticat mobilizarea. Saskia Esken, şefa social-democraţilor, partid minoritar în coaliţia guvernamentală cu conservatorii Angelei Merkel, i-a criticat pe aceşti "Covidiots"."Fără distanţare, fără mască: ei pun în pericol nu doar sănătatea noastră, dar şi succesul nostru împotriva pandemiei şi pentru redresarea economiei, a educaţiei şi a societăţii. Iresponsabil!", a scris ea pe Twitter.Jan Redmann, liderul CDU în parlamentul landului Brandenburg, a estimat pe aceeaşi reţea socială: "încă 1.000 de noi infecţii pe zi, iar la Berlin sunt demonstraţii împotriva măsurilor anti-coronavirus? Nu ne mai permitem aceste absurdităţi periculoase". Crowds gathered in Berlin on Saturday to protest against restrictions put in place to combat the spread of coronavirus. The demonstration was titled The End of the Pandemic – Freedom Day" pic.twitter.com/hB8VCTh1S4— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) August 1, 2020 În timp ce Germania a fost până acum în mare parte scutită de pandemie, care a făcut mai puţin de 9.200 de victime, autorităţile sunt alarmate de creşterea din nou a numărului de infecţii în ultimele săptămâni.Sâmbătă, numărul de noi infecţii a crescut cu 955 faţă de ziua precedentă, un nivel ce nu a mai fost atins de la 9 mai, potrivit Institutului de sănătate Robert Koch.Mii de manifestanţi ostili măsurilor de restrângere a libertăţilor pentru a combate COVID-19 au mărşăluit paşnic sâmbătă după-amiază în centrul Berlinului.Estimaţi de poliţie la aproximativ 15.000, numărul demonstranţilor a fost mult mai mic decât 500.000, cifra anunţată de organizatorii acestei mobilizări intitulate "Sfârşitul pandemiei - Ziua Libertăţii".AGERPRES/(AS - editori: Sorin Calciu, Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru) * LIVE UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei. Citiţi şi: * Germania: Mii de manifestanţi s-au adunat la Berlin să protesteze faţă de restricţiile impuse pentru a combate pandemia