Moment STUPEFIANT! Ce a putut să-i spună mama-soacră miresei când tinerii își jurau dragostea: „Gata, ne-ai ruinat”

Dusan Uhrin Jr. (52 de ani), antrenorul lui Gaz Metan, a comentat înfrângerea echipei sale cu FC Botoșani, scor 1-4, precum și situația de la clubul din Mediaș.„Am pierdut cu 4-1, a fost foarte dificil pentru noi. Dar sunt mândru de jucători, am făcut primul „11” având trei fotbaliști accidentați, iar pe bancă am avut doar tineri. Am făcut 3 greșeli stupide, ușoare. Totuși, sunt mândru de jucători, au vrut să joace și au luptat”, a declarat Uhrin la Look Sport. ...