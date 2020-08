Bilanț negru în S.U.A! Au fost înregistrate peste 1000 de decese și peste 60.000 de cazuri de coronavirus în ultimele 24 de ore

19:50

În plină pandemie de coronavirus, două cluburi de pe litoralul românesc, mai exact din stațiunea Mamaia au fost închise ca urmare a încălcării regulilor de funcționare. Neregulile au fost depistate în urma unor controale ANPC. Deși cluburile de fițe de pe litoral ar trebui să le ofere clienților cele mai luxoase condiții, mai ales dacă […] The post Nereguli pe litoralul românesc, în plină pandemie! Două cluburi din Mamaia au fost închise appeared first on Cancan.ro.