Unde se va disputa Mondialul de League of Legends

09:50

New York City FC a pierdut clar meciul cu Portbalnd Timbers, 1-3, din sferturile play-off-ului din MLS.Cu internaționalul român pe teren timp de 72 de minute, New York City nu a rezistat și a ratat șansa de a ajuns între cele mai bune patru echipe din SUA. Echipa lui Mitriță a deschis scorul în minutul 27, prin Medina, care marcat din penalty.Cool, calm, & collected. Jesús Medina gives @NYCFC the 1-0 lead from the spot! #NYCvPOR pic.twitter. ...