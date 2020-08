GCS/ Cele mai multe cazuri nou confirmate de coronavirus: Argeş - 100; Bucureşti - 83; Braşov - 81

11:20

Poetul Stevens Wallace s-a născut la Reading, statul Pennsylvania, la 2 octombrie 1879. În perioada 1897-1900, a frecventat cursurile Universităţii Harvard. A obţinut licenţa abia în 1903, la Universitatea de Drept din New York, un an mai târziu fiind admis în magistratură, la New York. S-a dovedit a fi pasionat de scrierea de versuri încă din anii de studenţie petrecuţi la Harvard. Prima lucrare intitulată "Harmonium" a publicat-o în 1923, potrivit www.britannica.com. Lucrarea a fost reeditată în 1931 şi 1947.În perioada 1904-1907, a lucrat pentru mai multe companii de avocatură, în 1908, s-a angajat ca jurist la o firmă de asigurări. Până în 1914 a fost vicepreşedinte al biroului din New York al "Equitable Surety Company din St. Louis", Missouri. După ce a părăsit această funcţie în 1916, s-a alăturat companiei "Hartford Accident and Indemnity" şi s-a stabilit la Hartford, unde şi-a petrecut şi restul vieţii. În 1934, a fost numit vicepreşedinte al acestei companii.Între operele sale se numără "Ideas of Order" (1936); "Owl's Clover" (1937); "Man With the Blue Guitar" (1937); "Parts of a World" (1942); "Transport to Summer" (1947) care a inclus lucrările "Notes Towards a Supreme Fiction" şi "Esthétique du Mal", "The Auroras of Autumn" (1950); "Collected Poems" (1954) - Premiul Pulitzer în 1955, potrivit www.britannica.com; "The Necessary Angel" (1951).S-a stins din viaţă, la Hartford, Connecticut, la 2 august 1955. AGERPRES (Documentare - Suzana Cristache Drăgan, editor: Roxana Losneanu, editor online: Anda Badea) Sursa foto: britannica.com