Unde se relaxează Andreea Esca, după ce s-a vindecat de coronavirus

09:50

Oana Tache a devenit mămică pentru prima oară și este în culmea fericirii. Actrița le-a dezvăluit fanilor ce nume a ales pentru băiețelul ei. Oana Tache și soțul ei au devenit părinți pe 1 august. Băiețelul lor s-a grăbit să vină pe lume, iar actrița a publicat mai multe fotografii de la naștere. De asemenea, […] The post Oana Tache a devenit mămică pentru prima oară! Ce nume a ales actrița pentru băiețelul ei appeared first on Cancan.ro.