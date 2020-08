Cutremur în România, în această după-amiază. Unde s-a înregistrat și ce magnitudine a avut

10:50

Celebrul „Walter White" din Breaking Bad a fost confirmat cu Covid-19. Actorul a dat chiar el vestea și a transmis un mesaj fanilor de pretutindeni. Bryan Cranston, în vârstă de 64 de ani, a dezvăluit că a fost infectat cu coronavirus, scrie CNN. Actorul a postat pe o rețea socială în clip în care apare […]