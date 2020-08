”Dacă luăm măsuri bune, cam în două săptămâni vom avea o reducere a cazurilor”, spune medicul Virgil Musta

15:00

Noi studii din Europa și Asia arată că transportul în comun nu este o sursă majoră de transmitere a coronavirusului, scrie The New York Times. La aproape jumătate de an de când a apărut primul caz de coronavirus în New York, oamenii care obișnuiau să folosească transportul în comun îl evită încă, de teama că […]