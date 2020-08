Marcel Pușcaș a plecat de la Craiova lui Mititelu, dar poate prinde un post important: „Urmează promovarea în primul eșalon”

Marcel Pușcaș (59 de ani) s-a despărțit de FC U Craiova 1948, după ce formația patronată de Adrian Mititelu a promovat în eșalonul secund. Marcel Pușcaș dezvăluie că nu duce lipsă de oferte și își propune obiective importante.„Mă bucur că am contribuit la promovarea echipei în Liga a II-a îndeplinindu-mi obiectivul. De fapt, pe la toate echipele unde am lucrat am plecat după ce mi-am dus la bun sfârșit munca. ...

