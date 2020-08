Testat pozitiv COVID-19, un bărbat a plecat la picnic, la cota 1.000, în Sinaia. Jandarmii l-au depistat imediat

12:10

După victoria înregistrată de Hermannstadt la Clinceni, scor 0-2, Anamaria Prodan, „oficialul” sibienilor, a ieșit în presă și a răspuns acid contestatarilor antrenorului Ruben Albes. Biletul Zilei » Așa pariem astăzi pentru un nou „verde!” Deși în acte patroana de la Hermannstadt e fiica sa Rebecca, Anamaria Prodan nu se ferește să se implice la […] The post Anamaria Prodan le răspunde acid contestatarilor lui Ruben Albes: „Le-a dat clasă tuturor!” appeared first on Cancan.ro.