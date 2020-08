Cum poate dezvolta România lanţuri alimentare scurte când are şase judeţe fără nicio fabrică de procesare a laptelui?

04:40

Reinfectarea cu noul coronavirus este improbabilă, afirmă specialişti citaţi de cotidianul The New York Times, explicând că, în cazurile reapariţiei rezultatelor pozitive la teste, este vorba de aceeaşi boală, care nu se vindecase total. Relatările sunt alarmante. O femeie din Los Angeles părea că se vindecase de Covid-19, dar, după câteva săptămâni, starea i s-a înrăutăţit şi iar rezultatele analizelor au apărut din nou pozitive. Un medic din New Jersey a susţinut că unii pacienţi s-au reinfect...