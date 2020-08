Gorj: Cinci persoane, între care trei minori, rănite într-un accident rutier la Brăneşti

15:10

Jucătorul german de tenis Alexander Zverev (7 ATP) a criticat organizarea US Open în acest an, în contextul pandemiei de coronavirus, dar a dat de înţeles că va fi prezent la competiţia de la New York care va avea loc între 31 august şi 13 septembrie, scrie dpa.''E un pic nebuneşte să organizezi acum US Open. Preferam ca acest turneu să nu aibă loc şi să începem meciurile în Europa. Având în vedere situaţia medicală din SUA, nu este momentul potrivit pentru a zbura acolo'', a spus Zverev (23 ani). El a adăugat: ''Însă dacă US Open se desfăşoară, ce ar trebui să facă jucătorii? Dacă toată lumea joacă, este vorba până la urmă de puncte''.Zverev a menţionat că nu are deocamdată în vedere să se retragă de la competiţia americană.Sâmbătă, Federaţia Americană de Tenis (USTA) şi-a exprimat încrederea că în pofida pandemiei de coronavirus, la turneul US Open vor exista cele mai bune condiţii de siguranţă pentru participanţi.''USTA îşi continuă planurile de organizare a US Open dar şi de găzduire a Masters-ului 1000 de la Cincinnati la Centrul naţional Billie Jean King, iar toate condiţiile de siguranţă pentru participanţi vor fi asigurate", arăta într-un comunicat Federaţia americană.Ambele turnee se vor disputa la Flushing Meadows, fără spectatori, iar Federaţia americană de tenis, organizatoarea celor două competiţii, intenţionează să aplice un protocol strict de securitate în "bula" respectivă, pentru a reduce la minimum riscurile de infectare cu Covid-19.Turneul Masters 1000 de la Cincinnati va avea loc cu o săptămână înaintea US Open, acesta din urmă urmând să înceapă pe 31 august.În urmă cu două zile, jucătoarea australiană de tenis Ashleigh Barty, numărul unu mondial, şi-a anunţat joi forfait-ul pentru US Open, invocând "riscuri semnificative" legate de coronavirus, o lovitură serioasă pentru organizatorii turneului newyorkez de Mare Şlem.Laureata ultimei ediţii de la Roland Garros este cel mai mare nume din tenisul feminin care se retrage de la US Open, o decizie anunţată în momentul în care Statele Unite au depăşit bariera de 150.000 de decese legate de Covid-19."Echipa mea şi cu mine am decis că nu vom participa la Western and Southern Open şi la US Open în acest an", a precizat Barty într-un comunicat.Turneul Western and Southern Open, care se desfăşoară în mod normal la Cincinnati, a fost mutat anul acesta la New York din cauza pandemiei."Îmi plac ambele evenimente, aşa că a fost o decizie dificilă, dar există în continuare riscuri semnificative legate de Covid-19 şi nu mă simt confortabil să mă plasez eu şi echipa mea în această situaţie. Doresc Federaţiei americane de tenis toate cele bune pentru aceste turnee şi aştept cu nerăbdare să revin anul viitor în Statele Unite", a adăugat australianca.Autorităţile din New York au reuşit să menţină la un nivel scăzut cazurile pozitive, după valul masiv de infectări din martie-aprilie, în timp ce Florida, Texas şi California figurează acum printre zonele cele mai afectate de coronavirus, în condiţiile în care numărul total de cazuri a ajuns la 4,4 milioane în Statele Unite, ţara cea mai afectată de pandemie.Anunţul făcut de Ashleigh Barty nu este însă o surpriză, jucătoarea în vârstă de 24 ani lăsând luna trecută să planeze dubiile în privinţa participării sale la US Open. Iar pe reţelele de socializare, numeroşi internauţi s-au arătat înţelegători în privinţa acestei decizii.Barty a adăugat că va continua să urmărească situaţia epidemiei înainte de a decide dacă se va deplasa în Europa, pentru a-şi apăra titlul la Roland Garros, turneu care va debuta pe 27 septembrie. Nici numărul doi mondial, românca Simona Halep, nu figurează între jucătoarele care au confirmat prezenţa la turneul de la Flushing Meadows. AGERPRES/(AS- editor: Adrian Drăguţ, editor online: Anda Badea)