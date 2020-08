DOZA DE CULTURĂ: Muzeul Goleşti

22:30

Partidul Naţional Liberal continuă colaborarea cu PMP, a afirmat, duminică, premierul Ludovic Orban, preşedintele PNL, care a adăugat şi că are încredere că partenerii liberalilor la alegerile locale, USR şi PLUS, "vor înţelege că pentru succesul comun nu trebuie să ne rămână decât un singur adversar politic, care este PSD"."Singurul meu mesaj este că noi continuăm colaborarea cu PMP, că suntem deschişi la colaborarea în Consiliul General al Capitalei, în consiliile locale de sector şi că îi considerăm ca pe nişte parteneri. Am ajuns la o formulă între PNL şi USR PLUS din multe motive, n-aş vrea acuma să le menţionez, dar din punctul meu de vedere ei au fost partenerii noştri, sunt partenerii noştri la guvernare, ne bizuim pe susţinerea lor în Parlament şi vom colabora în toate consiliile judeţene, consiliile locale, pentru a forma majorităţi şi pentru a asigura o bună guvernare locală", a spus Orban, la B1 TV, fiind întrebat cu privire la faptul că PMP a fost lăsat în afara acordului politic încheiat de PNL cu Alianţa USR PLUS pentru a avea candidaţi comuni în alegerile locale din Bucureşti.Orban s-a referit şi la relaţia PNL cu USR PLUS şi a arătat că liberalii nu i-au atacat până acum pe partenerii din aceste formaţiuni, iar acum ar fi de dorit ca aceştia să înţeleagă că singurul adversar politic este PSD."Am încredere că partenerii vor înţelege că pentru succesul comun nu trebuie să ne rămână decât un singur adversar politic, care este PSD şi am convingerea că, în condiţiile în care va fi o campanie... nu trebuie să fie strălucitoare, o campanie de bun simţ în care să ne prezentăm soluţiile, avem şanse mari să câştigăm toate poziţiile", a mai afirmat premierul Orban.Liderii PNL, USR şi PLUS au anunţat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă în Piaţa Universităţii, că vor susţine candidaţi comuni la alegerilor locale la primăriile de sector ale Capitalei şi la primăria generală, premierul Ludovic Orban afirmând că "dreapta modernă pro europeană s-a unit într-un proiect comun pentru Bucureşti".Întrebat sâmbătă dacă a exclus PMP din această alianţă, preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a spus: "Eu cred că este important că cele mai puternice formaţiuni de dreapta, după negocieri destul de lungi şi destul de complicate, (...) şi-au dat mâna şi au candidat comun la Primăria Capitalei în persoana lui Nicuşor Dan şi, de asemenea, candidaţi comuni pentru primăriile de sector".