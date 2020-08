Simona Gherghe a pățit-o din nou: ”De data asta nu a mai fost greșeala mea!”

07:30

Dan Tătaru a murit la vârsta e 51 de ani, din cauza coronavirusului. Fostul senator și secretar de stat în cadrul MApN avea 51 de ani. CITEȘTE ȘI: DOLIU ÎN PNL! A MURIT LA DOAR CÂTEVA ORE DE LA EXTERNARE, DEȘI FUSESE DECLARAT VINDECAT DE COVID-19 Confirmat poztiv la testul COVID-19, Dan Tătaru a decedat duminică,