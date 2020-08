ANM a emis prognoza meteo pentru două săptămâni

08:50

Simplu, doamna Lucia! Este angajat al Ministerului Afacerilor Interne, salvator montan din 1982. De peste 38 de ani, meseria ei este să salveze vieți. A făcut-o de nenumărate ori. Povestea ei începe cu primul pas făcut la Școala Salvamont. Colegii i-au spus: "Ești femeie!" Răspunsul ei: "Vreau să salvez oameni!" Ministerul de Interne i-a mulțumit