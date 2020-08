Fostul premier Mihai Tudose, despre alegerile locale și criza coronavirusului: ”Ne-am înecat la mal şi de data asta. Guvernul şi-a pus capac propriilor bâjbâieli amatoriste”

09:20

La numai câteva zile de când s-a confirmat faptul că Margherita din Clejani a condus sub influența drogurilor atunci când a provocat accidentul din Capitală, familia cântăreței mai primește o lovitură! Se pare că, pentru a scăpa de închisoare, Marga este dispusă să se interneze într-o clinică de dezintoxicare. În urma analizelor INML a ieșit […] The post Cutremur în familia Clejanilor! Margherita, obligată să se interneze la dezintoxicare, pentru a scăpa de pușcărie appeared first on Cancan.ro.