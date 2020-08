Nelu Tătaru: Decizia privind deschiderea noului an şcolar va fi luată în a doua jumătate a lunii august

17:00

Filarmonica de stat din Oradea este instituţia de profil din ţară care a susţinut cele mai multe concerte în stagiunea abia încheiată, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, directorul Meleg Vilmos.O serie de zece concerte a avut loc în aer liber, în premieră, în perioada 5 iunie - 30 iulie, majoritatea în parcul Episcopiei romano-catolice."Sunt mândru că am făcut faţă cu brio acestei situaţii şi, din cunoştinţele mele, suntem filarmonica din ţară care a susţinut cele mai multe concerte. Am reuşit să încheiem stagiunea aşa cum am promis, cu cele 38 de concerte, după cum este prevăzut în abonament, plus cinci concerte de cameră şi, în acest fel, am reuşit să nu rămânem datori faţă de abonaţi, cu excepţia unui singur concert, din 12 martie. În 11 martie, nu s-a mai dat voie să ţinem concerte şi am fost nevoiţi să nu susţinem concertul, dar l-am înregistrat. În momentul în care vom începe stagiunea pentru abonaţi, fiecare abonat de-al nostru va primi cadou un DVD cu acel concert care a fost făcut, dar nu a fost prezentat publicului", a declarat Meleg Vilmos.Managerul a mulţumit Episcopiei romano-catolice, administraţiei Cetăţii Oradea şi tuturor instituţiilor implicate în buna desfăşurare a concertelor în aer liber - Primăria Oradea, Jandarmerie, Direcţia de Sănătate Publică - dar şi publicului orădean."De multe ori, am aşteptat cu emoţie începerea concertelor, pentru că nu ştiam dacă vremea va fi favorabilă sau nu. Mulţumesc episcopului Bocskei Laszlo pentru oferta şi posibilitatea de a concerta în curtea Palatului Episcopal Romano-Catolic, care s-a dovedit un loc avantajos pentru concerte şi pentru public. Numai cuvinte de laudă am avut din partea spectatorilor, pentru concertele în aer liber, în atmosfera creată de Basilică şi palatul episcopal. Mulţumesc şi colegilor, pentru că au înţeles că nu este atât de uşor să faci concerte în aer liber din cauza instrumentelor, depinzând tot timpul de condiţiile meteo" a spus Meleg Vilmos.Potrivit directorului artistic Kurucz Tibor, Filarmonica de stat din Oradea a fost printre primele instituţii din ţară care a realizat concerte în aer liber, în urma relaxării restricţiilor din luna iunie, dar cu respectarea măsurilor şi a regulilor dispuse în perioada stării de alertă."Primul nostru concert a avut loc în 5 iunie, iar ultimul concert, în 30 iulie 2020. Prin realizarea acestor evenimente, am dorit în primul rând să-i recompensăm pe abonaţii noştri pentru concertele pierdute, amânate, începând de la mijlocul lunii martie, lunile aprilie şi mai. La primul concert am avut aprobare pentru 150 de scaune, iar apoi, pentru 180, mai târziu 200, care au fost ocupate aproape în totalitate la toate concertele. De asemenea, şi în afara spaţiului delimitat au participat orădeni încântaţi de frumuseţea muzicii clasice. E total diferit să cânţi în aer liber, comparativ cu sălile de concerte. Necesită un efort în plus, dar prin contribuţia fiecăruia din această instituţie, am reuşit să ducem la bun sfârşit aceste evenimente care au avut succes, fiind foarte apreciate de public. Mulţumesc orchestrei, corului, dirijorilor şi tuturor celor implicaţi pentru munca depusă", a declarat Kurucz Tibor.În ce priveşte stagiunea 2020-2021, cei doi reprezentanţi ai filarmonicii au afirmat că sunt "foarte optimişti", fiind realizat programul primelor trei luni din stagiunea viitoare "ca şi cum am reveni la normal"."Dacă se prelungeşte starea de alertă, atunci trebuie să ne schimbăm şi noi programul. Noi am dori să începem stagiunea în data de 17 septembrie. Dirijorul concertului ar fi maestrul Romeo Rîmbu, iar solistul, Filip Raskin, un pianist celebru şi apreciat din Germania. Programul ar fi Beethoven, Concertul nr 1 pentru pian şi Oratoriul "Iisus pe Muntele Măslinilor" de Beethoven. Noi sperăm să începem concertele în sală, chiar şi cu jumătate de capacitate a sălii. Să faci un concert simfonic cu 20 de instrumentişti, nu e la fel cum faci cu 50 de persoane," a spus directorul artistic.Programul primelor trei luni, până la sfârşitul lunii decembrie, cuprinde invitaţi de valoare, precum Gabriel Croitoru, pianistul Bogany Gergely, violocenlistul Octavian Lup, fagotistul german Bogany Venczel (fratele pianistului), dar şi dirijori de renume.În perioada 9-19 noiembrie, filarmonica intenţionează să organizeze Festivalul Simfoniile Toamnei, cu patru concerte. Ultimul concert din decembrie ar fi în data de 17, cu dirijorul Janko Zsolt şi monumentala lucrare a lui Beethoven, Missa solemnis."Cert e că vom începe stagiunea pe 17 septembrie, dacă nu ne lasă în sală, atunci în aer liber. După septembrie, însă, nu poţi organiza concerte în aer liber din cauza vremii capricioase, cu ploi şi frig. Problema e că şi pe scenă trebuie menţinută distanţarea socială şi nu se pot reuni mai mult de 20-22 de oameni", a precizat Kurucz.În ce priveşte abonamentele, directorul Meleg Vilmos a afirmat că până nu ştiu dacă se vor putea ţine concertele în septembrie în sală sau în aer liber, nu se pot pronunţa privind începerea eliberării abonamentelor."Atâta timp cât vremea va permite, primele concerte din septembrie şi începutul lui octombrie s-ar putea să fie fără abonament, cu bilet. E imposibil să faci abonamente pentru concertele în aer liber, urmând ca, din octombrie, să reluăm abonamentele, dacă se va permite accesul în sală. Noi nu putem face contract pe abonamente, până nu ştim exact când putem începe în sală," a mai spus managerul Meleg Vilmos.În funcţie de locuri, în sală, un abonament integral costă între 350 şi 550 de lei la toate cele 38 de concerte. Costul unui bilet este cuprins între 30 şi 35 de lei. AGERPRES/(A - autor: Eugenia Paşca, editor: George Onea, editor online: Anda Badea)